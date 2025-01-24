Про інцидент у Рівненському районі повідомили у п'ятницю, 24 січня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про наслідки пожежі

Як повідомили рятувальники, до прибуття рятувальників одна дитина змогла самостійно вибігти на подвір'я. В одній з кімнат будинку вогнеборці виявили ще двох дітей, 2014 та 2021 року народження, їх передали медикам через вікно.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на жаль, реанімаційні заходи не дали результату. Мама дітей та їхній родич госпіталізовані до медзакладу з отруєнням чадним газом та гострою реакцією на стрес. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку в кімнатах будинку.

Наразі встановлюють причини загоряння у будинку.

Ця трагедія – нагадування для всіх нас про важливість дотримання правил безпеки. Навчайте дітей з раннього віку, як діяти у разі пожежі. Співчуття рідним і близьким загиблих,

– ідеться у повідомленні ДСНС.

До слова, минулого тижня на території Рівненської області спалахнула пожежа. Загорілася дерев'яна церква, якій майже 150 років. Вогонь повністю знищив церкву та її майно. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок пожежі немає.