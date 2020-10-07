В Росії зайнявся склад боєприпасів у ліквідованій військовій частині в Рязанській області. Дим від пожежі видно за декілька кілометрів, а також чути, як розриваються боєприпаси.

Про це повідомляють росЗМІ, передає 24 канал. Так, найімовірніше склади зайнялися через підпал сухої трави.

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Де трапилась надзвичайна подія

Склад боєприпасів загорівся у селі Шелемішево, що в Рязанській області. Там раніше була розташована військова частина, але її ліквідували. Ймовірно, старі та списані боєприпаси звідти не встигли вивезти.

Пожежа на складі боєприпасів у Рязанській області: відео

В радіусі 50 кілометрів від місця пожежі та вибухів російські надзвичайники вже оголосили евакуацію. Частина мешканців села вже виїхала, але є й такі, що відмовляються покидати свій дім.

Що відомо про причини пожежі

Найімовірніше причиною пожежі стало спалювання трави місцевими. Вогонь міг рознести вітер та перекинути на склади.

Наразі на місце відправляються російські рятувальники. Інформації про постраждалих чи жертв поки нема.

Відео з російського села, де вибухають боєприпаси: обережно, ненормативна лексика, 18+

Російський телеграм-канал Life Shot повідомляє, що вогонь вже встиг перекинутись на сусіднє скло Кузьмінка-2. Водночас інший російський телеграм-канал Mash інформує, що вже евакуювали жителів ще одного сусіднього села Жолтухіно.

Що відбувається у Рязанській області: відео

Місце, де сталася пожежа на російських складах боєприпасів: карта