У Луганській області спалахнула чергова пожежа у Станично-Луганському районі. Вогонь спалахнув між селищами Нижньотепле та Артема. Він вже упритул наблизився до електростанцій, але від пожежі почали детонувати не розірвані раніше боєприпаси.

Про ситуацію інформують у Станично-Луганській РДА. Там наголошують, що на місці вже працюють рятувальники.

Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси,

– мовиться у повідомленні.

У райдержадміністрації стверджують, що вогонь з’явився раптово. Чиновники додають: запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 – 2015 роках після масштабних обстрілів з "Градів".

Поки рятувальники стримують пожежу.

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