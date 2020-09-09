Масштабна пожежа спалахнула в переповненому таборі мігрантів у Греції: моторошні відео
У Греції на острові Лесбос спалахнула пожежа в таборі для біженців, де напередодні був зареєстрований спалах коронавірусу. Рятувальники евакуювали мігрантів у безпечне місце.
До гасіння пожежі задіяли 28 рятувальників, добровольців і дев'ять одиниць техніки. Про це повідомляє BBC.
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Що відомо про пожежу в таборі мігрантів
- Причина пожежі, в результаті якої згоріли намети та контейнери, поки не встановлена. Інформації щодо жертв і постраждалих немає. Мігрантів відвезли в безпечне місце.
- На об'єкті "Морія" перебували понад 12 тисяч людей, що в понад чотири рази перевищує допустиму норму.
- Крім того, тут проживали 35 осіб, у яких виявили коронавірус.
- Цей об'єкт часто критикують правозахисники та представники гуманітарних організацій через жахливі умови життя.
Мігранти на Лесбосі: що треба знати
- Острів Лесбос, розташований неподалік від турецького узбережжя.
- У 2015 – 2016 роках він був одним із головних місць масового розміщення біженців і мігрантів, які прагнули потрапити до Європи.
- Через пандемію коронавірусу з 1 березня 2020 року всіх мігрантів, які прибувають на острів, розмішували там на карантин.
Острів Лесбос на карті: