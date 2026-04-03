У Варшаві у Страсну п'ятницю палав особливий 17-метровий хрест біля костелу

У Варшаві у Страсну п'ятницю, 2 квітня, загорівся хрест поруч із костелом Святого Максиміліана Кольбе. Поліція оточила територію, а пожежники ліквідували займання.

Детальніше про це пише RMF24.

Які причини та наслідки пожежі?

Як розповіли у виданні, у столиці Польщі вдень 2 квітня загорівся 17-метровий хрест перед костелом.

Очевидці припускають, що свічки, які стояли поруч, могли спричинити загоряння. Мовляв, їх там було більше, ніж зазвичай, адже у цей день – роковини смерті Папи Івана Павла II.

Займання ліквідували щонайменше п'ять підрозділів Державної пожежної служби. Також до гасіння вони залучали підйомник.

Пожежа біля костелу Святого Максиміліана Кольбе / Фото з фейсбуку Miejski Reporter﻿

Хрест має особливе історичне значення. Видання нагадало, що саме біля нього Іван Павло II відслужив свою першу месу в Польщі під час паломництва 1979 року. Подія відбулася на тодішній площі Перемоги, зараз – площі Пілсудського у Варшаві.

