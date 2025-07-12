Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря Запорізької міськради та виконувачки обов'язків мера Регіну Харченко.

Дивіться також У мережі заявили, що у Києві горить АТБ: що кажуть у ДСНС

Що відомо про пожежу?

У багатоповерховому житловому будинку на вулиці Зестафонській, 10а в одному з районів Запоріжжя сталася масштабна пожежа.

До медичних закладів міста госпіталізували вісьмох людей, які постраждали внаслідок пожежі. Четверо з них перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Травм зазнали також двоє хлопчиків 2013 та 2017 років народження, повідомила Суспільному директорка обласної дитячої лікарні Ірина Кулєш.

Наслідки займання у Запоріжжі: дивіться відео

В міськраді повідомили, що через надзвичайну ситуацію міська влада розгорнула Пункт незламності неподалік місця пожежі. Там постраждалі можуть отримати тимчасове укриття, воду, зарядити телефони та отримати базову допомогу.

На місці події працюють рятувальники, медики, поліція та працівники міських структур. Обставини займання наразі з'ясовуються.

Раніше повідомлялось, 9 липня на території парку динозаврів у ВДНГ у Києві спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники. Обійшлося без постраждалих.