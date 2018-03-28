Пожежа на метро "Лівобережна": станція зачинена на вхід і вихід
У Києві на станції метро "Лівобережна" сталась масштабна пожежа. Станцію зачинено на вхід та вихід.
Як інформує "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook, на станції "Лівобережна" виявили задимлення, її зачинили на вхід та вихід, а поїзди курсують повз неї без зупинки.
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У мережі очевидці публікують відео.
Очевидці розповідають, що бачили "це незначне задимлення" із сусідніх станцій.
На відео, опубліковану в соцмережах видно, що пожежа спалахнула в одному із магазинів, які розташовані неподалік від входу в станцію.
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Стовп диму було видно з інших кінців Києва.
У метрополітені заспокоїли, що загоряння сталось поза "балансовою територією метрополітену".
О 18:20 у КП "Київський метрополітен" уточнили, що один вестибюль зі сторони готелю "Турист" станції "Лівобережна" відчинено на вхід та вихід.
Нагадаємо, після масштабної пожежі у торговому центрі російського Кемерово, у якій за офіційними даними загинуло 64 людини, Кабмін доручив перевірити місця масового скупчення людей в Україні.
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