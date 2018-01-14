Пожежа на нафтовому танкері в Китайському морі: на кораблі знайшли тіла

На місці аварії іранського нафтового танкера Sanchi, який зіткнувся із суховантажем, а потім загорівся і вибухнув, були знайдені тіла щонайменше двох осіб.

Команда рятувальників виявила тіла у суботу вранці.

Дивіться також: Найсильніша за останні 20 років пожежа спалахнула у місті Великобританії: відео

З палуби шлюпки палаючого танкера Sanchi тіла двох членів екіпажу перенесли. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ інформує DW.

Рятувальній службі також вдалось отримати дані та відеозаписи з судна. З матеріалів справи стало відомо, що після аварії та початку пожежі екіпаж зміг залишатися на борту палаючого судна впродовж 30 хвилин.

29 членів екіпажу іранського нафтового танкера Sanchi досі вважаються зниклими безвісти.

7 січня танкер з іранською нафтою зіштовхнувся з гонконзьким суховантажним кораблем в Східно-Китайському морі. Впродовж майже трьох діб корабель палав у відкритому морі. 10 січня на ньому стався вибух.