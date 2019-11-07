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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ БЮДЖЕТ 2020

      Пожежа на Житомирщині: поки мати пиячила, її син згорів, донька – в реанімації

      191 Читать новость на русском

      На Житомирщині спалахнула пожежа у приватному будинку. Мати в цей час пиячила, а дітей намагалися врятувати сусіди. Проте, трирічний Володя загинув, а маленьку Крістіну медикам вдалось реанімувати, проте вона у вкрай важкому стані.

      Пані Антоніна не може стримати сліз. Жінка каже: за 15 хвилин до пожежі, трирічний сусідський хлопчик Володя підійшов до неї на дворі і попросив щось поїсти, адже його мама не нагодувала, бо в той час пиячила з подругою.

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      Старенька одразу ж пішла додому на кухню, а коли поверталася, почула тріск. За цей час, поки її не було, у сусідів зайнялася хата.

      На крики пані Антоніни збіглись сусіди. Чоловіки зайшли до охопленої полум'ям домівки, аби врятувати дітей. Втім, через густий дим їх не одразу побачили, з полум'я витягли лише двох жінок – матір дітей та її товаришку по пиятиці.

      Пожежа спалахнула в будинку на Житомирщині
      Пожежа спалахнула в будинку на Житомирщині

      Рятувальники кажуть: причина пожежі – вибух балону з газом, котрий зайнявся від газової плити. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і з'ясовують усі обставини трагедії.

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      7 листопада
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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Пожежа Новини Житомира Жертви Постраждалі Діти і неповнолітні
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