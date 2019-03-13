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      Пожежа у таборі "Вікторія": як батьки загиблих дітей добиваються правди

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      Півтора роки тому в Одесі в дитячому таборі "Вікторія", який звели за 60 мільйонів державних гривень, сталася пожежа. В ній заживо згоріли троє дівчаток: Соня Мазур, Анастасія Кулініч та Сніжана Арпентій.

      За півтора роки слідства вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур.

      Читайте також: Очевидці розповіли шокуючі деталі про пожежу в дитячому таборі Одеси

      Вона на паперах відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала, їй дали 3 роки умовно.

      На цьому слідство фактично пригальмувало в пошуках винних, батьки загиблих дівчаток власним коштом за 700 тисяч гривень вирішили провести власну незалежну експертизу. Вона встановила причину пожежі – кип'ятильник у кімнаті художнього керівника табору.

      Це був понаднормовий режим роботи кип'ятильника. Окрім того, експертиза дала відповіді на питання щодо порушення проектування та будівництва табору "Вікторія",
      – розповіла адвокат сімей загиблих дітей Оксана Муравська.

      Майже 400 сторінок результатів експертизи уже місяць лежать у Головному управлінні Нацполіції Одещини.

      вікторія табір одеса
      Згарище табору "Вікторія"

      За словами батьків, документи ніхто не взявся вивчати. Аби пришвидшити процес, вони особисто привезли результати експертизи до Верховної ради.

      Ми чекаємо того, що будуть чіплятися до кожної букви цієї експертизи і це відразу покаже тих людей, які не зацікавлені в подальшому розвитку подій,
      – зазначив батько загиблої дитини Олексій Мазур.

      До слова, мер Одеси Геннадій Труханов, який помпезно разом із президентом відкривав Вікторію після реконструкції, а згодом і підписав дозвіл на роботу табору, не проходить у справі ні як підозрюваний, ані як свідок. Схоже, у правоохоронців немає до нього запитань. На відміну від батьків загиблих дітей

      Ми зустрічалися один раз з Трухановим, він запропонував зібрати колегію, але потім, на той день, коли була запланована зустріч, вони передумали,
      – згадала мати загиблої дитини Світлана Арпентій.

      Директор комплексу Петрос Саркісян, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує. Не визнала свою провину і художній керівник табору Тетяна Єгорова, у кімнаті якої і загорівся кип'ятильник. У справі вона фігурує як потерпіла. Жінку уже тривалий час не можуть знайти.

      Відповідь на запитання, куди втекла художній керівник має дати Держприкордонслужба. Суд надіслав такий запит у відомство. Щоправда, чомусь це зробили лише цього вівторка. 

      Що сталось у таборі "Вікторія"? У ніч з 15 на 16 вересня 2017 року в одному із дерев'яних корпусів табору "Вікторія" сталась трагічна пожежа. В результаті загинули три дівчинки з одеського хореографічного колективу "Адель" – Софія Мазур (8 років), Анастасія Кулинич (9 років) і Сніжана Арпентій (12 років).

      18 вересня 2017 року суд взяв під варту директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна. Однак чоловік, за розпорядженням якого в будинках вимкнули пожежну сигналізацію, свою вину заперечує і навіть оголошував голодування.

      Наразі вирок винесли лише виховательці табору Наталії Цокур (Янчик), яка на папері відповідала за техніку безпеки. Жінка свою провину визнала і їй дали три роки умовно.

      До розслідування трагедії табору "Вікторія" приєдналася Служба безпеки України. Йдеться про провадження щодо розкрадання державних коштів на реконструкцію табору. За цим провадженням, зокрема, проходить син директора табору – Саркіс Саркісян. Місцеві ЗМІ повідомляли , що під час реконструкції він побудував готель зі схожих будинків.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Пожежа в таборі Одеси Жертви Новини Одеси Пожежа
      Джерело: 24 Канал
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