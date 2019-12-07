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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: помер рятувальник, на якого впала студентка

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      У лікарні помер рятувальник, який гасив пожежу в одеському коледжі / Думская

      Кількість жертв пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій зросла до 8. У лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін, який допомагав гасити вогонь.

      Про смерть рятувальника повідомили в пресслужбі Нацполіції. Його госпіталізували 4 грудня – у день пожежі.

      Останні новини: Пожежа в коледжі Одеси: під завалами знайшли ще два тіла – жертв вже 7

      Рятувальник 1976 року народження помер від отриманих травм. Він перебував у комі після падіння з висоти під час гасіння вогню на Троїцькій.

      • Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх будівлі, щоб розвідати ситуацію. У цю хвилину з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови, пише "Думская".
      • Стан вогнеборця медики оцінювали як вкрай важкий. Шахотін отримав великий забій мозку практично з усіх боків. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, з коми чоловік так і не вийшов.

      Дівчина Ксенія Бабенко була першою загиблою у трагедії.

      Ввечері 7 грудня під завалами рятувальники знайшли ще 2 тіла, кількість жертв зросла до 8. Доля ще восьми людей залишається невідомою, пошукова операція на місці події продовжується.

      Жертви пожежі, яких вже ідентифікували: 

      • Коваль Марина Володимирівна, викладачка коледжу 1963 року народження. Жила в Овідіопольському районі. Востаннє жінка виходила на зв’язок о 7 ранку 4 грудня, а вже о 14 її телефон не працював.
      • Бортюк Ганна Леонідівна, викладачка коледжу 1976 року народження. За словами очевидців, ця викладачка до останнього виводила учнів із палаючої будівлі.
      • Ксенія Бабенко – 17-річна студентка. Під час пожежі вона вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню в агональному стані. Ксенія померла через 15 хвилин після госпіталізації.

      Поліція встановила двох перших підозрюваних у справі про пожежу в одеському коледжі, в якій загинули щонайменше п'ятеро людей. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри.

      Про все: Пожежа в Одесі на Троїцькій – що сталося, причини і деталі трагедії

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне

      • Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Загинули 8, кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Рятувальники продовжують працювати на місці події. Під завалами можуть бути 8 осіб, адже їх місце перебування досі залишається невідомим.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Одеси ДСНС Жертви Пожежа Пожежа в Одесі на Троїцькій Новини України Новини політики
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