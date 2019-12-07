Пожежа в Одесі на Троїцькій: помер рятувальник, на якого впала студентка

Кількість жертв пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій зросла до 8. У лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін, який допомагав гасити вогонь.

Про смерть рятувальника повідомили в пресслужбі Нацполіції. Його госпіталізували 4 грудня – у день пожежі.

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Рятувальник 1976 року народження помер від отриманих травм. Він перебував у комі після падіння з висоти під час гасіння вогню на Троїцькій.

Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх будівлі, щоб розвідати ситуацію. У цю хвилину з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови, пише "Думская".

Стан вогнеборця медики оцінювали як вкрай важкий. Шахотін отримав великий забій мозку практично з усіх боків. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, з коми чоловік так і не вийшов.

Дівчина Ксенія Бабенко була першою загиблою у трагедії.

Ввечері 7 грудня під завалами рятувальники знайшли ще 2 тіла, кількість жертв зросла до 8. Доля ще восьми людей залишається невідомою, пошукова операція на місці події продовжується.

Жертви пожежі, яких вже ідентифікували:

Коваль Марина Володимирівна , викладачка коледжу 1963 року народження. Жила в Овідіопольському районі. Востаннє жінка виходила на зв’язок о 7 ранку 4 грудня, а вже о 14 її телефон не працював.

, викладачка коледжу 1963 року народження. Жила в Овідіопольському районі. Востаннє жінка виходила на зв’язок о 7 ранку 4 грудня, а вже о 14 її телефон не працював. Бортюк Ганна Леонідівна , викладачка коледжу 1976 року народження. За словами очевидців, ця викладачка до останнього виводила учнів із палаючої будівлі.

, викладачка коледжу 1976 року народження. За словами очевидців, ця викладачка до останнього виводила учнів із палаючої будівлі. Ксенія Бабенко – 17-річна студентка. Під час пожежі вона вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню в агональному стані. Ксенія померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Поліція встановила двох перших підозрюваних у справі про пожежу в одеському коледжі , в якій загинули щонайменше п'ятеро людей. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри.

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Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне