Пожежа в Одесі на Троїцькій: помер рятувальник, на якого впала студентка
Кількість жертв пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій зросла до 8. У лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін, який допомагав гасити вогонь.
Про смерть рятувальника повідомили в пресслужбі Нацполіції. Його госпіталізували 4 грудня – у день пожежі.
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Рятувальник 1976 року народження помер від отриманих травм. Він перебував у комі після падіння з висоти під час гасіння вогню на Троїцькій.
- Сергій Шатохін по драбині ліз на третій поверх будівлі, щоб розвідати ситуацію. У цю хвилину з вікна вистрибнула студентка. Вона збила рятувальника зі сходів, і вони обидва впали вниз, проломивши дах прибудови, пише "Думская".
- Стан вогнеборця медики оцінювали як вкрай важкий. Шахотін отримав великий забій мозку практично з усіх боків. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень, з коми чоловік так і не вийшов.
Дівчина Ксенія Бабенко була першою загиблою у трагедії.
Ввечері 7 грудня під завалами рятувальники знайшли ще 2 тіла, кількість жертв зросла до 8. Доля ще восьми людей залишається невідомою, пошукова операція на місці події продовжується.
Жертви пожежі, яких вже ідентифікували:
- Коваль Марина Володимирівна, викладачка коледжу 1963 року народження. Жила в Овідіопольському районі. Востаннє жінка виходила на зв’язок о 7 ранку 4 грудня, а вже о 14 її телефон не працював.
- Бортюк Ганна Леонідівна, викладачка коледжу 1976 року народження. За словами очевидців, ця викладачка до останнього виводила учнів із палаючої будівлі.
- Ксенія Бабенко – 17-річна студентка. Під час пожежі вона вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню в агональному стані. Ксенія померла через 15 хвилин після госпіталізації.
Поліція встановила двох перших підозрюваних у справі про пожежу в одеському коледжі, в якій загинули щонайменше п'ятеро людей. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри.
Про все: Пожежа в Одесі на Троїцькій – що сталося, причини і деталі трагедії
Пожежа в Одесі на Троїцькій: основне
- Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10 години ранку на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
- Загинули 8, кількість постраждалих зросла до 32 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Рятувальники продовжують працювати на місці події. Під завалами можуть бути 8 осіб, адже їх місце перебування досі залишається невідомим.
- Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.