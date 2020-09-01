В південному районі Андалусії Іспанії вирує лісова пожежа, яку намагаються приборкати вже кілька днів. Через надзвичайну ситуацію місцева влада була змушена евакуювати понад 3 100 людей, які проживали поруч.

Як повідомили у виданні Associated Press, пожежа спалахнула в четвер, 27 серпня 2020 року. Це сталось у горах поблизу міста Альмонастер-ла-Реаль. Вогонь вже захопив 100 квадратних кілометрів (38,5 квадратних миль).

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Пожежники зазначили, що за останню ніч вітер зменшився, що полегшило їх завдання, але влада очікує, що вогонь буде збільшуватися, адже вітер не завжди буде малим.

"Дуже важко сказати, коли пожежа буде під контролем", – сказав Хуан Санчес з лісової пожежної служби Андалусії. Він пояснив, що головну роль відіграють саме погодні умови.

Як намагаються приборкати вогонь

Для подолання стихії залучили пожежників, військових. Загалом пожежу намагаються загасити 500 спеціалістів.

Армійський аварійний персонал взагалі працював цілодобово.

До роботи залучили 16 гелікоптерів та 8 літаків.



Масштабні лісові пожежі в Іспанії / Фото AP



Через пожежу довелось евакуювати понад 3 тисячі людей / Фото AP

Лісові пожежі в Іспанії: відео