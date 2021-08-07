Інформація про пожежу надійшла до співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій 6 серпня, о 17:13. Рятувальникам повідомили, що у житловому будинку на вулиці Польовій у місті Новомосковськ спалахнула пожежа.

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У Дніпрі у будинку виникла пожежа

На місце інциденту одразу виїхали рятувальники. Вони з'ясували, що займання виникло в приватному одноповерховому житловому будинку.

На час прибуття надзвичайників горів будинок та шиферна прибудова. Вогонь знищив дах та перекриття будинку, домашнє майно та шиферну прибудову.

Площа пожежі становила 150 квадратних метрів. Займання вдалося локалізувати о 18:24 та ліквідувати о 19:23.

У пожежі постраждала дитина

Внаслідок займання постраждало немовля – дівчинка 2020 року народження, а також її 19-річна мама.

За попередньою інформацією, дитина перебуває у важкому стані з діагнозом множинними термічними опіками тіла, у жінки діагностували термічні опіки обличчя. Обох постраждалих госпіталізували.

До слова, боролися з вогнем 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

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