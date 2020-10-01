Пожежа в Луганській області 1 жовтня вже вирує в Станиці Луганській на лінії розмежування. На одній із вулиць горять майже усі будинки, які там розташовані.

Пресцентр Статично-Луганської РДА повідомляє, що ситуація в населеному пункті дуже складна. Актуально Пожежа знищила дві будівлі біля КПВВ "Станиця Луганська": навколо лунають вибухи – відео Що відомо про пожежі в Станиці Луганській Гасіння вогню ускладнюється тим, що протягом 2014 – 2016 років вулиця Донецька щільно обстрілювалася проросійськими бойовиками.

Наразі там залишилось чимало вибухонебезпечних предметів, які детонують через високу температуру.

Потужними поривами вітру полум'я вже перекидає через залізничний насип до вулиці Лебединського.

На допомогу пожежникам залучено комунальну техніка КП "Станичник" та КП "Теплосервіс", якою оперативно підвозять воду. Зверніть увагу! Вогонь добрався вже до КПВВ "Станиця Луганська" та знищив дві будівлі. Пункт пропуску вже закрили, а людей відвели в безпечне місце. Усі прикордонні наряди також відведені з території КПВВ, окрім наряду прикриття. Пожежа в Станиці-Луганській / Фото Станично-Луганської РДА Пожежа на КПВВ "Станиця Луганська": дивіться відео Лісові пожежі на Луганщині: головне Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині ще декілька днів тому. Вже 30 вересня ситуація загострилась. Наразі полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.

Жертвами стихії вже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.

З вогнем борються близько 1 200 рятувальників, залучено дві сотні одиниць техніки та авіацію.

Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.

Правоохоронці не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.