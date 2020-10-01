Горить ціла вулиця: у Станиці Луганській палають будинки, ситуація складна – фото, відео
Пожежа в Луганській області 1 жовтня вже вирує в Станиці Луганській на лінії розмежування. На одній із вулиць горять майже усі будинки, які там розташовані.
Пресцентр Статично-Луганської РДА повідомляє, що ситуація в населеному пункті дуже складна.
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Що відомо про пожежі в Станиці Луганській
- Гасіння вогню ускладнюється тим, що протягом 2014 – 2016 років вулиця Донецька щільно обстрілювалася проросійськими бойовиками.
- Наразі там залишилось чимало вибухонебезпечних предметів, які детонують через високу температуру.
- Потужними поривами вітру полум'я вже перекидає через залізничний насип до вулиці Лебединського.
- На допомогу пожежникам залучено комунальну техніка КП "Станичник" та КП "Теплосервіс", якою оперативно підвозять воду.
Пожежа в Станиці-Луганській / Фото Станично-Луганської РДА
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Лісові пожежі на Луганщині: головне
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині ще декілька днів тому. Вже 30 вересня ситуація загострилась. Наразі полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії вже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.
- З вогнем борються близько 1 200 рятувальників, залучено дві сотні одиниць техніки та авіацію.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Правоохоронці не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.