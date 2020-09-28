Місто Воронеж у Росії оточили кілька десятків великих пожеж, горять сотні гектарів лісу. Рятувальникам не вистачає людей і техніки, а місцеві мешканці дуже перелякані. У соцмережах з'явилися відео, які свідчать, що вогонь у багатьох осередках стоїть багатометровою стіною.

Низка російських ЗМІ повідомили, пише 24 канал, що Воронеж опинився майже що у вогняному кільці. Пожежі охопили територію біля кількох приміських сіл, а місцеві мешканці надзвичайно перелякані.

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Що відомо про вересневі пожежі в Росії біля Воронежа

Протягом 27 вересня пожежники виїжджали на понад 120 викликів, навколо Воронежа зафіксували 40 пожеж. Скільки гектарів охоплено вогнем – достеменно не відомо, але масштаби значні:

Тільки біля Медівки вигоріли 50 гектарів,

Між Бабяково і Відрадним – 30 гектарів,

15 у Борисоглібському і ще чимало у десятках сіл.

Сотні пожежників та десятки одиниць техніки намагаються подолати вогонь, на 28 вересня запланували доправити допомогу зі сусідніх регіонів. Екстрені служби визнали, що наразі їм не вистачає ані техніки, ані людей.

У соцмережах пишуть про спалені будинки, загиблих тварин, та публікують моторошні кадри вогняної стихії.

Пожежі навколо Воронежа: відео з соцмереж (увага, у деяких присутня лайка)

Як реагують мешканці Воронежа на пожежі

Так пишуть у соцмережах очевидці:

"Дивлюся і сльози на очах… Цілий маленький всесвіт звірів згорів ";

"; "Мій чоловік гасить ці пожежі. Страшно. Я тиждень вже його не бачу";

"Апокаліпсис, ї"ать! Пі*дець, як все горить! Це село нах*й все згоріло!"

У випадковість такої кількості масштабних пожеж люди не вірять. Звинувачують мало не всіх:

Від забудовників, які намагаються звільнити додаткові площі;

І до опонентів влади, які прагнуть розгойдати ситуацію в регіоні.

Напросилися й паралелі з 2010 роком, коли Воронеж також повністю опинився в кільці вогню. Тоді наслідки пожеж були моторошні: 20 тисяч гектарів знищеного лісу, десятки будинків, шестеро загиблих.

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