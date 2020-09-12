Вже три тижні поспіль на Західному узбережжі США лютують пожежі. Найбільше від вогню постраждала Каліфорнії, однак у сусідньому штаті Орегон ситуація не краща.

Вражає, але вчені давно передбачали погодні умови, що призвели до пожеж. Про це повідомляє ВВС.

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Що спричинило масштабні пожежі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що причиною лісових пожеж є рекордна спека і вітри. За його словами, ці пожежі показують, що дебати щодо зміни клімату "завершені".

Просто приїжджайте в штат Каліфорнія. Подивіться на це своїми очима. Це чортова кліматична катастрофа. Це реально, і це відбувається,

– наголосив Ньюсом.

Він додав, що рекордні температури й безпрецедентні пожежі вчені передбачали вже давно.

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Моторошні пожежі у США: головне

Від середини серпня на заході США вирують масштабні лісові пожежі. Понад 400 тисяч гектарів земель штату повністю випалені вогнем.

Пожежа знищила сотні будинків. Рятувальники повідомляють про щонайменше 25 загиблих. Десятки зникли безвісти.

Понад 14 тисяч пожежників борються зі стихією у штаті. Стихію намагаються приборкати рятувальники. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також пожежники використовують на місці бульдозери.

Масштабні пожежі у США / Фото АР, Kevin Palmer