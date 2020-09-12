Це чортова кліматична катастрофа, – губернатор Каліфорнії про причину пожеж у США
Вже три тижні поспіль на Західному узбережжі США лютують пожежі. Найбільше від вогню постраждала Каліфорнії, однак у сусідньому штаті Орегон ситуація не краща.
Вражає, але вчені давно передбачали погодні умови, що призвели до пожеж. Про це повідомляє ВВС.
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Що спричинило масштабні пожежі
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що причиною лісових пожеж є рекордна спека і вітри. За його словами, ці пожежі показують, що дебати щодо зміни клімату "завершені".
Просто приїжджайте в штат Каліфорнія. Подивіться на це своїми очима. Це чортова кліматична катастрофа. Це реально, і це відбувається,
– наголосив Ньюсом.
Він додав, що рекордні температури й безпрецедентні пожежі вчені передбачали вже давно.
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Моторошні пожежі у США: головне
- Від середини серпня на заході США вирують масштабні лісові пожежі. Понад 400 тисяч гектарів земель штату повністю випалені вогнем.
- Пожежа знищила сотні будинків. Рятувальники повідомляють про щонайменше 25 загиблих. Десятки зникли безвісти.
- Понад 14 тисяч пожежників борються зі стихією у штаті. Стихію намагаються приборкати рятувальники. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також пожежники використовують на місці бульдозери.
Масштабні пожежі у США / Фото АР, Kevin Palmer