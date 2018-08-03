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Пожежникам за півдоби вдалося ліквідувати пожежу у харківському виші

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Ліквідувати масштабне займання у Харкові вдалося вранці 3 серпня
Ліквідувати масштабне займання у Харкові вдалося вранці 3 серпня / прес-служба ДСНС

Пожежу, яка 2 серпня спалахнула на території Української інженерно-педагогічної академії, вдалося ліквідувати на ранок 3 серпня. Рятувальники інформують, що загальна площа пожежі складала близько 1300 квадратних метрів.

Про це інформує прес-служба ДСНС України у Харківській області.

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Вогнем були охоплені дерев’яні конструкції перекриття, даху та горища. Полум’я також по пустотах внутрішніх конструкцій розповсюджувався на приміщення 2 поверху академії. Загальна площа пожежі складала близько 1300 квадратних метрів,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежі присвоїли підвищений рівень складності, тож керівник пожежогасіння прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС.

Загалом до місця загорання були направлені підрозділи ДСНС у кількості 25-х відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 4 аварійно-рятувальних автомобілі, а також інша спецтехніка. На пожежі працювало понад 150 працівників особового складу ДСНС.

"О 18:00 2 серпня пожежу було локалізовано, а о 07:05 3 серпня пожежу повністю ліквідовано", – відзвітували у ДСНС.

Нагадаємо, у четвер, 2 серпня, у центрі Харкова спалахнула пожежа в будівлі Української інженерно-педагогічної академії. У мережі навіть з'явилось відео, на якому видно масштаб займання.

Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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