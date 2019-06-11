Пожежу у психлікарні Одеси розслідують як службову недбалість

За фактом пожежі в Одеській психіатричній лікарні обласна прокуратура відкрила справу і розслідує її як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків. У пожежі загинули 6 людей.

Водночас поліція розслідує пожежу у психлікарні Одеси як порушення правил пожежної безпеки в установі, а також – за фактом умисного вбивства, умисного знищення або пошкодження майна, що спричинило загибель людей.

Дізнавшись про смертельну пожежу у психлікарні Одеси, Зеленський почав вимагати провести розслідування

Слідство має і відпрацьовує кілька версій причин пожежі, в тому числі – занесення джерела запалення ззовні.

У прокуратурі уточнили, що в пожежі загинули 4 пацієнтів і 1 працівниця лікарні. Ще 1 людина померла від хвороби за кілька годин до пожежі.

В межах розслідування перевірять належне виконання обов'язків відповідальними працівниками обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо перевірок пожежної безпеки в установі.

Що відомо про пожежу в психіатричній лікарні Одеси? 10 червня ввечері пожежа спалахнула в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. Це відділення, де лікувалися ветерани Другої світової війни та Афганістану. Більшість із них не могли самостійно пересуватися. В результаті пожежі загинули 6 людей, ще 6 пацієнтів лікарні постраждали та були госпіталізовані.



Цілком імовірно, що пожежа спалахнула внаслідок підпалу, повідомили 24 каналу в обласній одеській прокуратурі. Зауважимо, що будівлю психлікарні ввели в експлуатацію понад 50 років тому.

Дивіться відео з місця пожежі в психіатричній лікарні Одеси: