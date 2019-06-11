01:28
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Смертельна пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський вимагає провести розслідування

      17
      Зеленський відреагував на смертельну пожежу в Одесі
      Зеленський відреагував на смертельну пожежу в Одесі / dumskaya.net

      Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масштабну пожежу в психіатричній лікарні Одеси, де загинуло щонайменше 6 осіб. Він доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування трагедії.

      Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих та наголосив, що причину пожежі мають негайно розслідувати.

      Читайте також: У психіатричній лікарні Одеси сталася пожежа, багато загиблих: фото, відео

      "Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", наголосив Зеленський.

       

      У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що розслідування обов'язково встановить винних у смертельній трагідеї. Гройсман також висловив співчуття рідним загиблих і постраждалих.

      "Але хочу звернутись до тих, в чиї обов'язки входить турбуватись, щоб такого не ставалось. Ця трагедія гірке нагадування, що найменша ваша недбалість здатна призвести до смерті ні в чому невинних людей. Давайте не тільки шукати винних, а й вчитись відповідальності", сказав галва уряду.

       

      blog_ava
      Чи небезпечний псоріаз: симптоми та лікування
      10 червня
      7080
      Теги: Жертви Розслідування Володимир Зеленський Володимир Гройсман Пожежа Пожежа у психіатричній лікарні Одеси Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      сьогодні , 00:12 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      235
      Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      10 червня , 23:37 Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      1133
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      5135
      Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      10 червня , 22:18 Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      1507
      Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували
      10 червня , 22:00 Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували
      Повернись живим 481
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук