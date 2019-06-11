Смертельна пожежа у психлікарні Одеси: Зеленський вимагає провести розслідування

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на масштабну пожежу в психіатричній лікарні Одеси, де загинуло щонайменше 6 осіб. Він доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману негайно створити державну комісію з розслідування трагедії.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих та наголосив, що причину пожежі мають негайно розслідувати.

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"Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", – наголосив Зеленський.

Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру @VGroysman негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2019

У свою чергу, прем'єр-міністр наголосив, що розслідування обов'язково встановить винних у смертельній трагідеї. Гройсман також висловив співчуття рідним загиблих і постраждалих.

"Але хочу звернутись до тих, в чиї обов'язки входить турбуватись, щоб такого не ставалось. Ця трагедія – гірке нагадування, що найменша ваша недбалість здатна призвести до смерті ні в чому невинних людей. Давайте не тільки шукати винних, а й вчитись відповідальності", – сказав галва уряду.