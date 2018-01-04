Пожежа у резиденції Клінтонів: стали відомі деталі
03:41, сьогодні 503 Читать новость на русском
У американському містечку Чаппакуа, що у штаті Нью-Йорк, виникла пожежу у резиденції, яка належить Біллу та Гілларі Клінтон.
Спочатку місцевими ЗМІ повідомлялося,що вогонь охопив сам будинок. Однак згодом стало відомо, що пожежа виникла у приміщені, де перебуває Секретна служба. Про це заявив прес-секретар родини Клінтонів Нік Меррілл у Twitter.
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Він запевнив, що пожежа не пошкодила будинок американських політиків, яких на той час не було вдома.
Пожежу швидко погасили. Інформації про можливих жертв немає.
Джерело: 24 Канал
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