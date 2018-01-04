Пожежа у резиденції Клінтонів: стали відомі деталі

У американському містечку Чаппакуа, що у штаті Нью-Йорк, виникла пожежу у резиденції, яка належить Біллу та Гілларі Клінтон.

Спочатку місцевими ЗМІ повідомлялося,що вогонь охопив сам будинок. Однак згодом стало відомо, що пожежа виникла у приміщені, де перебуває Секретна служба. Про це заявив прес-секретар родини Клінтонів Нік Меррілл у Twitter.

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Він запевнив, що пожежа не пошкодила будинок американських політиків, яких на той час не було вдома.

This report is wrong, & creating much hysteria.

Yes, a small fire broke out in the @SecretService facility today on Clinton property, in a building not connected to their home. Fire was put out, local FD responded. The Clintons were not home.

All is ok!https://t.co/fXnbqtLb2K — Nick Merrill (@NickMerrill) 3 січня 2018 р.

Пожежу швидко погасили. Інформації про можливих жертв немає.