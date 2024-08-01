Цілі ліквідовано у повітряному просторі Київщини, Полтавщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Про це повідомило командування Повітряних сил.

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"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми "Шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині, – ідееться у повідомленні.

Зазначають, що цієї ночі противник ударив балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької область Росії та Криму, а також ударними БпЛА типу із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – Росія.



Результат роботи ППО 1 серпня / Інфографіка ПС

Раніше стало відомо, що один "Шахед" знищили над Дніпропетровською областю. На Київщині у результаті падіння уламків збитих "Шахедами" поранені дві людини та пошкоджене приватне житло.