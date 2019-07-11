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      Працівник СБУ продавав інформацію з телефонних розмов: що про це відомо

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      СБУшник продавав інформацію з телефонних розмов
      СБУшник продавав інформацію з телефонних розмов / hr.sott.net

      На Київщині працівник контррозвідки СБУ підробляв службові документи для того, щоб отримати доступ до інформації про телефонні розмови громадян. В подальшому дані з розмов він продавав замовникам.

      Так, цій людині вже повідомили про підозру, передають у ДБР. Там також додають, що процесуальне керівництво у справі здійснює Головна військова прокуратура.

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      "Слідством встановлено, що правоохоронець за попередньою змовою з іншими особами вносив завідомо недостовірні дані до службових документів для отримання доступу до інформації про телефонні розмови громадян. У подальшому вказану інформацію спільники передавали замовникам в обмін на отримання матеріальної винагороди", – мовиться у повідомленні бюро.

      СБУшника підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов, у службовому підроблені та у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди.

       

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      Теги: Новини України СБУ Кримінальні новини
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