В чем ключевые особенности страхования недвижимости в мире и как сделать эту практику эффективной у нас?

Читайте также Коммерческая недвижимость в 2021 году: тренды и прогнозы

Ситуация на глобальном рынке

Полученные страховые взносы в мире выросли с ежегодных 4 триллионов долларов в 2010-м и составили 6триллионов долларов до пандемии в 2019-м. Ввиду стабилизации рынка ожидается, что докризисные показатели вернутся уже к началу следующего года.

Согласно отчету компании в сфере страхования Swiss Re, в 2020 году в тройку стран с самыми крупными рынками отрасли вошли Китай, Япония и США.

Украина в упомянутом рейтинге занимает 59 место, поднявшись на одну строчку в сравнении с 2019 годом. В целом у нас до пандемии отмечался рост показателей на 7,5% в секторе non-life или не связанном с жизнью, где одна из самых заметных категорий — имущественное страхование.

Страхование в строительстве — механизм, который зарекомендовал себя в Канаде, США, ряде стран Европы. К примеру, в 2019 году объем страховых премий в строительство во Франции составил 2,3 миллиарда евро (с общих 58 миллиардов).

Система страхования обеспечивает защиту от негативных сценариев в строительных и монтажных процессах при возведении коммерческого или жилого здания. Полисы покрывают последствия пожаров, стихийных бедствий, страхуют ответственность перед третьими лицами, сроки старта и завершения строительства. Такой "список услуг" является стандартным для большинства стран, однако популярность того или иного риска определяется уровнем зрелости рынка.

По теме Почему покупатели прекращают поиски недвижимости: 5 основных факторов

Так, в США достаточно популярно титульное страхование или защита права собственности на приобретенное имущество (земельный участок). Согласно последним данным, размер рынка титульного страхования в Штатах оценивается в 22 миллиарда долларов. В Украине, как и других странах СНГ, ввиду недоверия к страхованию в целом, упомянутый механизм иногда используют при ипотечном кредитовании.

Также в мире у страховых компаний более широкие полномочия — их привлекают для контроля качества и сроков возведения объекта. Они консультируют клиентов о необходимых мерах для того, чтобы недвижимость оставалась в надлежащем состоянии как можно дольше.

В некоторых странах, в частности, если заказчиком строительства является госструктура, то страховой договор — обязательное условие сотрудничества. В Украине решение о страховании тех или иных работ принимает бизнес, учитывая свои интересы и приоритеты. Обычно такие полисы оцениваются индивидуально, регулярный платеж в Киеве в среднем составляет 0,1% – 0,5%.

Особенности страхования в Украине

Для функционирующих бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов и других объектов коммерческой недвижимости — это один из немногих способов минимизировать риски и финансовые потери на протяжении их жизненного цикла. Поэтому владельцы бизнеса систематично страхуют объекты — от конструктивных частей здания (перекрытия, фундамента) до внутреннего оформления помещений и дизайна.

В среднем по рынку тариф составляет от 0,1% до 1% от оценочной стоимости здания.

Читайте также Сколько стоят квартиры в самом дорогом районе Киева

Также возможно страхование финансовых расходов собственника в случае вынужденной остановки по причине пожара или другого страхового случая. За паузу в работе, согласно условиям договора, предпринимателю предоставляется компенсация (в среднем от 6 до 12 месяцев).

Однако восстановление зданий и помещений коммерческой недвижимости при страховых случаях зачастую требует больше времени и занимает больше года.

Практика показывает, что система страхования может работать и для рынка первичной жилой недвижимости.

В мире застройщики возводят объекты за счет кредитных средств (в этом случае банк следит за целевым использованием займа) и собственного капитала — без привлечения инвестиций покупателей. Поэтому страхование ответственности перед третьими лицами, защита от неожиданных строительно-монтажных рисков и ряда других, помогает застройщику получить компенсацию и закончить работы.

На сегодня в Украине отмечаются единичные случаи компенсации за затягивание сроков сдачи новостроек — они происходят после обращения в суды.

Страхование от недостроев: решение ситуации

На рынке страхования Украины насчитывается немногим более чем 200 компаний. Организации активно предлагают свои услуги в секторе коммерческой недвижимости.

Финансовые риски инвесторов при инвестировании в рынок первичной жилищной недвижимости страховали в начале 2000-х годов. С началом экономического кризиса в 2008 году в соответствующем законе страхование закрепили как обязательный этап. Однако инструмент не закрепился в украинских реалиях, позже утратил силу и закон.

Периодически в Украине говорят о необходимости возобновить эту практику. В свою очередь, с тех пор страховые компании не спешат предлагать свои услуги. На сегодня рынок, связанный со строительством и инвестициями физлиц, характеризуется высокими рисками и сложностью их просчетов — к примеру, обычно сдача объектов задерживается в среднем на 6 месяцев в силу разных причин.

Важно В каких областях Украины самые низкие цены на одно- и многокомнатные квартиры: анализ рынка

В некоторых странах вместо и наряду со страхованием для минимизации финансовых рисков могут использовать счета эскроу (компания-застройщик не сможет получить средства, пока объект не будет введен в эксплуатацию). Для того чтобы эта инициатива работала в Украине, необходимы в первую очередь готовность рынка и законодательные изменения.

Также с целью возмещения ущерба создают специальные накопительные фонды. К примеру, средства которых направляют на борьбу с последствиями разных рисков — террористических атак или природных бедствий. Таким образом в США и Великобритании нейтрализовали последствия наводнений и ураганов.

Фонды в сфере строительства являются альтернативным способом нейтрализации рисков и работают по похожей схеме. Так, при возникновении сложностей с финансированием жилые комплексы могут реализовать за счет таких накоплений.

Страхование недвижимости защищает от финансовых потерь, утраты права собственности и задержек в строительстве. В Украине сегмент страхования жилой недвижимости находится на этапе формирования. Непосредственно страхование ответственности застройщиков не сможет решить проблемы, существовавшие в стране несколько десятилетий.

Эффективно инициатива будет работать только в комплексе с разработанным законодательством, финансированием или возможностью государством взять на себя часть рисков или роль перестраховщика, создав соответствующую структуру.