"Правда з нами, і Господь з нами": Філарет привітав українців із Різдвом

Голова Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет привітав українців із Різдвом Христовим. Він висловив переконання у тому, що Бог допоможе українцям "перемогти агресора".

"Ми бажаємо, щоб Господь допоміг нам позбутися усякого зла, допоміг нам отримати перемогу над агресором", – сказав Філарет.

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За словами глави УПЦ КП, Україна переможе у цій війні, бо "правда з нами".

"Тому що правда з нами. А раз правда з нами, то і Господь з нами. І тому ми віримо, твердо віримо в нашу перемогу. Іншого не може бути. Не може бути ще й тому, що неправда ще ніколи в світі не перемогла правду, бо з правдою Бог", – наголосив Філарет.

Привітання із Різдвом від Філарета:

До слова, із Різдвом українців привітав і президент Петро Порошинко разом зі своєю родиною.