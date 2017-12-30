Правила підйому на Еверест різко змінили: хто більше не зможе піднятися на вершину

Влада Непалу заборонила альпіністам-одинакам підніматися на свої гори, зокрема Джомолунгму (Еверест). Нові правила безпеки також забороняють підкорювати найвищу гору планети людям без двох кінцівок і незрячим.

Як повідомляє BBC, представники туристичного відомства Непалу таким чином хочуть зробити альпінізм безпечнішим і зменшити кількість смертей.

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Цього року піднятися на Еверест спробувала рекордна кількість людей. Але також було й багато інцидентів.

Кількість смертей цього сезону поки що зупинилася на шести. Серед загиблих – 85-річний Мін Бахадур Шерхан, який намагався повернути собі титул найстаршого підкорювача Джомолунгми. Також загинув всесвітньо відомий альпініст Улі Штек на прізвисько "Швейцарська машина". Він намагався самотужки піднятися на сусідню з Еверестом гору.

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За новими правилами, іноземці повинні будуть іти в гори у супроводі гіда. Влада сподівається, що це створить більше робочих місць для непальських провідників.

Але дехто розкритикував заборону для людей без двох кінцівок і незрячих. Харі Буда Магар, який втратив обидві ноги в Афганістані та планував піти в гори, назвав це рішення "дискримінаційним" і "несправедливим".

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