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      Правоохоронці затримали громадського активіста Дмитра Снєгирьова: що відомо

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      Дмитро Снєгирьов переконаний, що справа сфабрикована через його професійну діяльність
      Дмитро Снєгирьов переконаний, що справа сфабрикована через його професійну діяльність

      Військового експерта і співголову "Правої справи" Дмитра Снєгирьова звинувачують в крадіжці гаманця. Випадок стався рік тому. Але хід справі дали нещодавно. На переконання Снєгирьова, такі дії правоохоронців зумовлені його професійною діяльністю.

      Зокрема, Дмитро Снєгирьов відкрито виступав проти призначання чиновника МВС, колишнього регіонала Віталія Комарницького, на посаду голови Луганської ОДА. З відкритим листом співголова ГІ "Права справа" звертався до президента Порошенка в 2018 році і до президента Зеленського вже зараз.

      Всі подробиці про затримання Дмитра Снєгирьова на його сторінці у Facebook

      Крім того, після низки викривальних публікацій, з посади начальника обласного управління СБУ у Луганській області було звільнено Олега Козловського.

      На початку 2019 року Дмитро Снєгирьов дізнався, що проти нього порушено кримінальну справу за крадіжку гаманця в аеропорту Бориспіль. Насправді влітку 2018 року під час поїздки Снєгирьова біля його багажу було виявлено чийсь гаманець. Слідство запропонувало "владнати по-хорошому" – визнати провину. Але Снєгирьов відмовився. Місяць тому Дмитро Снєгирьов пережив інсульт і наразі проходить реабілітацію.

      Правоохоронці 25 червня в Борисполі заарештували Дмитра Снєгирьова. Його протримали чотири години в кайданках. Далі доправили до ізолятора. Пізніше звільнили і призначили судове засідання на 27 червня. Слідство вимагає затримати Дмитра Снєгирьова на 60 діб попри те, що жодних доказів правоохоронці не мають.

      24 канал уважно стежитиме за розвитком подій.

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Справа Комарницького
      Джерело: 24 канал
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