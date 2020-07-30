Коли починається розмова про анексію Крим, Москва любить посилатися на результати "референдуму". Але в тому й річ, що ніякого "референдуму" в Криму не було.

Чего Россия хотела добиться "референдумом"

С первого дня войны Кремль пытался вписать аннексию Крыма в хоть какие-то правовые рамки приличия. Например, именно поэтому уже сбежавший в Ростов Виктор Янукович задним числом подписывал согласие на назначение Сергея Аксенова главой крымского правительства. Это было нужно для формальной процедуры: главу крымского правительства по украинским законам должен предлагать президент, а утверждать – местные депутаты. Об этом говорится в новом выпуске видеоблога "Грани правды" на 24 канале.

До слова Постійно в зоні ризику: як змінилось життя кримчан після анексії?

Для этого же в марте 2014 года крымский парламент принимал акт о "Государственном суверенитете республики Крым". России нужно было добиться юридической видимости, что она не отторгала у Украины часть ее территории, а присоединяла формально независимый регион. И крымский "референдум" был всего лишь еще одним маневром, который должен был превратить аннексию в "присоединение".

Но в том и штука, что никакого референдума в Крыму не было. Нет смысла спорить, сколько людей на него пришло и как они проголосовали. Потому что хронология неумолима. Крымские органы власти были захвачены российским спецназом в ночь на 27 февраля. А само по себе применение иностранных войск на территории суверенного государства делает юридически ничтожными все решения, которые после этого принимаются на оккупированной территории.

Кстати, Москва это тоже понимала. Поэтому пыталась в марте 2014 года объявить о независимости Крыма руками депутатов местного парламента. Но тогда крымские татары и крымские украинцы вышли на массовый митинг под стены крымской Верховной рады – и план Кремля провалился. После этого российские власти дали отмашку на проведение военной операции. И уже в ту же ночь спецназ захватил административные здания в Крыму.

"Нет никакого смысла играть по кремлевским правилам"

Аннексия Крыма не создавалась руками крымчан. Ее делала российская армия. Если бы не вторжение – полуостров бы успокоился через пару недель после Майдана и продолжил бы жить, привыкая к новому главе региона, назначенному из Киева.

А заодно не было бы Донбасса – который стал вторым актом крымской пьесы. Про "Айдар" мы бы знали лишь то, что это река в Луганской области. Загоревшие голландские туристы вернулись бы на малазийском "Боинге" домой. Захарченко торговал бы окорочками, а Пушилин – агитировал за МММ. Главным событием 2014 года была бы выигранная Россией Олимпиада.

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Москва сама перевернула тот карточный стол, за которым сидела. Сама перешагнула красные линии. Это она избавила Украину от розовых очков, когда любой, рассуждавший о необходимости вооружать армию, воспринимался как маргинал и провокатор. Это она сделала несколько миллионов украинских граждан заложниками политики Кремля, оккупировав ряд областей.

Когда Москва предлагает обсуждать результаты "референдума" – она всего лишь пытается узаконить оккупацию. Но хронология события неумолима. Сперва российская армия взяла под контроль территорию полуострова, а затем Москва начала играться в правовые процедуры.

Именно поэтому нет никакого смысла играть по кремлевским правилам. Нет никакого резона обсуждать результаты референдума. А также явку и процент проголосовавших. По одной причине. Никакого "референдума" в Крыму не было. Была оккупация, которую осуществила кадровая армия Российской Федерации. А все, что было после – это лишь попытки эту оккупацию легализовать. А все разговоры о том, что крымчане сами хотели присоединения к РФ – это лишь попытка переложить ответственность за оккупацию на оккупированных.