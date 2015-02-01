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      Представники "ЛНР" та "ДНР" у Мінську не були готовими нічого обговорювати, — ОБСЄ

      3024 Читать новость на русском
      Контактна група
      Контактна група / povin.com.ua

      На зустрічі у Мінську представники бойовиків з "ДНР" та "ЛНР" не були готовими до обговорення пропозиції Тристоронньої контактної групи.

      Про це йдеться в заяві ОБСЄ. 

      "На жаль, представники "ДНР" та "ЛНР", які підписали мінський протокол та меморандум, не брати участі у засіданні групи, хоча вони були особисто запрошені", - йдеться у заяві.

      Їх представники, які були присутні на зустрічі, були не в змозі обговорити висунуті пропозиції. Вони навіть не були готові обговорювати реалізацію угоди про припинення вогню і виведення важких озброєнь. Замість цього, вони закликали до перегляду Протоколу та Меморандуму. Засідання було закрито,
      — заявили в ОБСЄ.

      У відомстві наголосили, що тристороння контактна група залишається відкритою для продовження консультацій у будь-який час. 

      Як відомо, член тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що лідери так званих "ДНР" та "ЛНР" зірвали черговий раунд переговорів у столиці Білорусі.

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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Мінськ Леонід Кучма ОБСЄ
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 1 лютого 2015
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