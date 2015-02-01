Представники "ЛНР" та "ДНР" у Мінську не були готовими нічого обговорювати, — ОБСЄ

На зустрічі у Мінську представники бойовиків з "ДНР" та "ЛНР" не були готовими до обговорення пропозиції Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться в заяві ОБСЄ.

"На жаль, представники "ДНР" та "ЛНР", які підписали мінський протокол та меморандум, не брати участі у засіданні групи, хоча вони були особисто запрошені", - йдеться у заяві.

Їх представники, які були присутні на зустрічі, були не в змозі обговорити висунуті пропозиції. Вони навіть не були готові обговорювати реалізацію угоди про припинення вогню і виведення важких озброєнь. Замість цього, вони закликали до перегляду Протоколу та Меморандуму. Засідання було закрито,

— заявили в ОБСЄ.

У відомстві наголосили, що тристороння контактна група залишається відкритою для продовження консультацій у будь-який час.

Як відомо, член тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що лідери так званих "ДНР" та "ЛНР" зірвали черговий раунд переговорів у столиці Білорусі.