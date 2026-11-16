Світло й тепло попри удари: Корецький оцінив готовність Києва до зими та відповів про блекаути

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ймовірність найгіршого зимового сценарію для столиці, за якого світло можуть подавати лише по 2 – 3 години на добу.

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Ситуація в енергосистемі Києва та наслідки атак

За словами Корецького, кількість ударів по підстанціях та об'єктах генерації електроенергії за останні місяці у рази перевищує показники минулого року. Через це в енергосистемі діють графіки відключень – у пікові години навантаження застосовують від півтори до трьох черг.

Водночас енергетикам вдалося зберегти частину потужностей, а пошкоджені об'єкти намагаються максимально швидко відновлювати. На сьогодні ситуація в столиці залишається контрольованою:

Електроенергія: у місті діють черги відключень, проте кияни мають доступ до світла.

у місті діють черги відключень, проте кияни мають доступ до світла. Теплопостачання: попри ворожі удари, подачу тепла вдається забезпечувати.

попри ворожі удари, подачу тепла вдається забезпечувати. Водопостачання: об'єкти мають резервне живлення, тому мешканці столиці стабільно отримують воду.

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Зміна стратегії ворога та підготовка до зими

Прем'єрміністр визнав, що попереду ще зимовий період, проте наголосив: робота над помилками та покращення захисту відбуваються щодня. Фахівці готують резервні варіанти на випадок різних сценаріїв розвитку подій, щоб мінімізувати наслідки майбутніх атак.

Також у владі звернули увагу на суттєву зміну тактики Росії. Окупанти свідомо обирають невійськові цілі, б'ючи по мостах, критичній інфраструктурі та українському бізнесу. Головна мета такого терору – зробити життя у Києві та містах-мільйонниках нестерпним, підірвати економіку та зламати стійкість українців.

Головний ворог – це Росія, і винна у всіх відключеннях світла і тепла – тимчасових чи більш постійних – тільки Росія. Важливо цей чіткий меседж доносити, щоб ми всередині не шукали винних, а зосередилися на тому, як передбачити та унеможливити максимальні негативні наслідки– підкреслив посадовець.