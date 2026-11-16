Світло й тепло попри удари: Корецький оцінив готовність Києва до зими та відповів про блекаути

Удари по енергетиці
Попри безпрецедентну кількість російських атак на енергетичну інфраструктуру, Київ наразі забезпечений світлом, теплом та водопостачанням. Влада щодня працює над посиленням захисту та резервними сценаріями на випадок нових обстрілів.
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ймовірність найгіршого зимового сценарію для столиці, за якого світло можуть подавати лише по 2 – 3 години на добу.
популярні відео
Ситуація в енергосистемі Києва та наслідки атак
- Електроенергія: у місті діють черги відключень, проте кияни мають доступ до світла.
- Теплопостачання: попри ворожі удари, подачу тепла вдається забезпечувати.
- Водопостачання: об'єкти мають резервне живлення, тому мешканці столиці стабільно отримують воду.
Зміна стратегії ворога та підготовка до зими
Головний ворог – це Росія, і винна у всіх відключеннях світла і тепла – тимчасових чи більш постійних – тільки Росія. Важливо цей чіткий меседж доносити, щоб ми всередині не шукали винних, а зосередилися на тому, як передбачити та унеможливити максимальні негативні наслідки
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі