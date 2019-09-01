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      Прем'єр Гончарук записав звернення до школярів і "майбутнього голови уряду": кумедне відео

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      Олексій Гончарук записав відеозвернення до Дня знань
      Олексій Гончарук записав відеозвернення до Дня знань / glavred.info

      Новопризначений Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук записав відеозвернення до Дня знань. У ньому він наголосив, що хтось з нинішніх школярів колись теж стане прем'єром, та пообіцяв школярам створити їм відповідні умови для належного навчання.

      В опублікованому відео Олексій Гончарук, крім звернення до школярів, показав своє нове робоче місце. Він поскаржився на настільки довгі коридори, що ними можна їздити на самокаті.

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      Колись хтось з вас також буде прем'єр-міністром, але на той момент Україна вже буде сильною і модерновою державою, з якою рахуватимуться у світі. Тоді уряд буде працювати в сучасній іноваційній будівлі,
      – заявив прем'єр.

      Він також показав, як будівля українського уряду виглядає сьогодні – з величезною кількістю поверхів та довжелезними коридорами. За його словами, у сотнях кабінетів цієї будівлі працюють тисячі людей.

      "Тут міністри ухвалюють найважливіші для країни рішення. Але для того, щоб країна була успішною, нам потрібні розумні, освічені, вільні громадяни – ви! Тому вчіться дуже добре, а ми в уряді зробимо все для того, щоб створити вам усі необхідні умови", – пообіцяв Олексі Гончарук.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Освіта Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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