Прем'єра документального фільму "Крим. Оточені зрадою": дивіться онлайн

В ефірі 24 каналу вийде документальний фільм "Крим. Оточені зрадою", автором якого є військовий кореспондент Віктор Гром. Стрічка розповідає реальну історію боротьби 36 бригади берегової оборони під час окупації Кримського півострова російськими військами.

Журналіст одним з останніх виходив із заблокованої військової частини у селі Перевальному АР Крим, де на той час розташовувалась бригада. Там він відзняв унікальні кадри захоплення та блокування частини, а також обличчя тих, хто зрадив і тих, хто залишився вірним присязі до останнього.

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У фільмі є ексклюзивні інтерв’ю з очевидцями та безпосередніми учасниками тих подій: Ігорем Воронченком, Мустафою Джемілєвим, Юрієм Головашенком, Віктором Сікозою записані у наш час.

Вони розповіли, що найміцнішою опорою для них під час облоги частин стали кримські татари. І попри погрози з боку окупаційної влади та не зважаючи на обіцянки кращих умов служби від зрадників, українські військові втримали оборону своїх частин, а, отримавши наказ, дисципліновано вийшли з окупованого Криму.

Дивіться фільм "Крим. Оточені зрадою" (частина 1):

Дивіться фільм "Крим. Оточені зрадою" (частина 2):