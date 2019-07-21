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      Прем'єра документального фільму "Крим. Оточені зрадою": дивіться онлайн

      1139 Читать новость на русском
      Крим. Оточені зрадою
      Крим. Оточені зрадою / Фото з відкритих джерел

      В ефірі 24 каналу вийде документальний фільм "Крим. Оточені зрадою", автором якого є військовий кореспондент Віктор Гром. Стрічка розповідає реальну історію боротьби 36 бригади берегової оборони під час окупації Кримського півострова російськими військами.

      Журналіст одним з останніх виходив із заблокованої військової частини у селі Перевальному АР Крим, де на той час розташовувалась бригада. Там він відзняв унікальні кадри захоплення та блокування частини, а також обличчя тих, хто зрадив і тих, хто залишився вірним присязі до останнього.

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      У фільмі є ексклюзивні інтерв’ю з очевидцями та безпосередніми учасниками тих подій: Ігорем Воронченком, Мустафою Джемілєвим, Юрієм Головашенком, Віктором Сікозою записані у наш час.

      Вони розповіли, що найміцнішою опорою для них під час облоги частин стали кримські татари. І попри погрози з боку окупаційної влади та не зважаючи на обіцянки кращих умов служби від зрадників, українські військові втримали оборону своїх частин, а, отримавши наказ, дисципліновано вийшли з окупованого Криму.

      Дивіться фільм "Крим. Оточені зрадою" (частина 1):

      Дивіться фільм "Крим. Оточені зрадою" (частина 2):

       

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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