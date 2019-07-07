Український фільм про те, як Маріуполь розбив мрії Путіна про "Новоросію": деталі
До п'ятої річниці звільнення українських міст Донбасу від російських окупантів 24 Канал показав документальний фільм "Маріуполь. Український форпост".
Це стрічка про маловідомі факти про звільнення Маріуполя – містечка, яке мало стати одним із головних елементів Путінського проекту "Новоросія" в Україні.
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Та не так сталося, як хотіли у Кремлі. 13 червня 2014 року після успішної військової операції українські захисники визволили Маріуполь від проросійських окупантів. Протистояння почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року.
Джерело: 24 канал
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