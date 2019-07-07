Український фільм про те, як Маріуполь розбив мрії Путіна про "Новоросію": деталі

Це стрічка про маловідомі факти про звільнення Маріуполя – містечка, яке мало стати одним із головних елементів Путінського проекту "Новоросія" в Україні.

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Та не так сталося, як хотіли у Кремлі. 13 червня 2014 року після успішної військової операції українські захисники визволили Маріуполь від проросійських окупантів. Протистояння почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року.

Українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС. Спецоперація була настільки добре спланована, що жоден боєць не загинув у цей день, тільки четверо зазнали поранень.

У фільмі охоплюють події з лютого 2014 року, показуючи, як розгойдувалася ситуація в місті.

Про те, як це було – дивіться у фільмі "Маріуполь. Український форпост":