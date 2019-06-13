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      Російські прапори та референдум: спогади активістів про звільнення Маріуполя

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      13 червня Маріуполь святкує п’яту річницю звільнення міста від прихильників так званого "русского мира". Зараз там майорить український прапор, але спогади про криваві події ще свіжі.

      Волонтерка Ганна Котельнікова згадує події, які відбулися у 2014 році. Каже, що тоді в Маріуполі було безвладдя, український прапор змінювали на російський триколор, а місцеві жителі звикли до стрілянини.

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      "Спочатку були російські прапори, а потім їх міняли на червоні прапори. Після з’явилися триколори з чорною смужкою. Так все починалося", – розповіла волонтерка Ганна Котельнікова.

      Волонтерка
      Волонтерка Ганна Котельнікова

      Коли проросійськи налаштовані містяни готувалися до референдуму, волонтери робили все, аби їм завадити.

      Ми партизанили. Тобто, ми збирали інформацію, клеїли листівки й друкували їх тоді ще перед референдумом 11 травня. У нас місто було поділене по секторах, районах, щоб максимально все охопити. Тобто, ми старалися і вірили, що можемо якось донести до людей інформацію і що хтось дослухається до нас,
      – заявила волонтерка Ганна Котельнікова.

      Серед тих, хто захищав Маріуполь був і "азовець" Данило Михайленко. З того часу зброю змінив на слово, і сьогодні презентує свою книгу "Весна, що не стала "русской".

      Весна, що не стала
      Книга бійця "Азов"

      Яскраво пам’ятається виїзд з Маріуполя. Коли вже закінчився штурм та зачистка, ми пройшлися по підозрілих місцях і покинули зону бойових дій з розслабленням. Тривожний сон і наступний ранок – це ранок в морі. Ти виходиш, тобі світить сонце і ти відпочиваєш, – розповів боєць полку "Азов" Данило Михайленко.

      Зараз, коли у місті майорить український прапор, Данило Михайленко каже, що Маріуполь кардинально змінився.

      Я рік за роком відмічаю позитивні зміни на прикладі таких дрібницях, таких як вивіски новорічних привітань "З Новим роком", які вивішуються і пишуться українською мовою. Збільшується також кількість проукраїнських громадян,
      – додав Данило Михайленко.

      Святкувати п’яту річницю звільнення міста маріупольці будуть кілька днів. Основні заходи заплановані на вихідні. Тоді ж до міста вперше має приїхати і новообраний президент.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Маріуполя "Азов"
      Джерело: 24 канал
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