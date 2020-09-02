У вівторок, 2 вересня, президент Албанії Ілір Мета прийняв Володимира Шкурова – першого українського посла у цій балканській країні.

Про це повідомляє албанська агенція новин "АТА"

Президент Мета підкреслив, що ця подія є історичною для обох держав. Він також запевнив, що відносини між країнами є досить хорошими, тому велику увагу потрібно приділити економічній та торговельній співпраці.

Що відомо про Володимира Шкурова Володимир Шкуров працював в посольстві України в Греції, Адміністрації президента України, Міністерстві Закордонних Справ України, представництві України при Палестинській Автономії в Ізраїлі. Володимир Зеленський призначив Володимира Шкурова надзвичайним і повноважним послом України в Албанії 13 квітня цьогоріч.

Албанський президент запевнив українського посла в чіткій та непохитній позиції Албанії щодо захисту територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас він подякував українській владі за збереження та розвиток національної ідентичності албанської громади в Одеській області.

Ілір Мета також передав привітання президенту України Володимиру Зеленському, висловивши бажання прийняти його з офіційним візитом до Албанії.

Додамо, що Албанія зараз головує в ОБСЄ та називає вирішення ситуації на Донбасі одним з пріоритетів свого головування в цій організації.