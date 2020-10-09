Президент Киргизстану підписав указ про відставку уряду та прем'єр-міністра
Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем'єр-міністра Киргизстану. Крім того, розпускають весь склад уряду.
Уряд та прем'єр-міністра Киргизстану відправляють у відставку, повідомляє пресслужба президента, пише 24 канал.
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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким прийнята відставка прем'єр-міністра Кубатбека Боронова,
– йдеться у повідомленні.
Уряд у повному складі також йде у відставку. Рішення набирає чинності 9 жовтня.
Відповідно до указу, посадовці, які обіймали посади прем'єр-міністра, першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністрів, членів уряду, продовжуватимуть виконувати обов’язки до формування нового складу органу виконавчої влади країни.
Нагадаємо, на тлі протестів 6 жовтня прем'єр Кубатбек Боронов подав у відставку. Також з посад пішли мер Бішкека, глави Іссик-Кульської, Наринськой і Таласської областей.
Крім того, про готовність піти з поста заявив і сам Жеенбеков.