Прем'єр-міністр Киргизтану Кубатбек Боронов на тлі протестів подав у відставку. Парламент 6 жовтня проголосував за призначення його наступника.

Новим прем'єром обрали Садира Жапарова. Про це повідомляє російський Інтерфакс. До теми У Киргизстані проти мітингувальників застосували важку техніку, але безуспішно: відео Що відомо про Садира Жапарова Жапаров – колишній депутат парламенту Киргизтану. На посаду глави уряду його висунула опозиція. Відомо, що Жапаров з 2018 року відбував 11-річне покарання за звинуваченням у захопленні заручника. Однак напередодні протестувальники звільнили Жапарова з колонії. Що відбувається у Киргистані Після парламентських виборів у Киргизтані спалахнули протести. Згодом вони перетворились на сутички із силовиками.

Щонайменше 1 людина загинула, ще сотні – поранені.

Протестувальники штурмували президентську резиденцію. Чимало провідних політиків подали у відставку

У країні призначили нові парламентські вибори.