У Киргизстані проти мітингувальників застосували важку техніку, але безуспішно: відео
У столиці Киргзистану Бішкеку тривають масові протести через невизнання результатів парламентських виборів. Влада 5 жовтня вирішила застосувати спецтехніку, щоб розігнати демонстрантів, але все пішло не так, як планувалося.
Про перебіг подій під час масових акцій протесту в Киргизстані розповідають телеграм-канал NEXTA live і видання "Радио Азаттык".
Варто знати У Киргизстані протестують через результати виборів: силовики розганяють демонстрантів
Спершу киргизькі силовики спробували спрямувати військову вантажівку в натовп протестувальників. Втім у відповідь полетіли пляшки з запальною сумішшю, схожою на коктейлі Молотова. Як наслідок, техніка змушена була повернутися назад.
Ще більш провальною була спроба використати проти протестувальників пожежні автомобілі з водометами. Все обернулося тим, що самі протестувальники захопили одну з пожежних автівок.
Та й це ще не все. Протестувальники вирішили скористатися таким "подарунком" і використали його проти силовиків. Вони пішли в наступ на останніх, прикриваючись водометом.
Що зараз відбувається в Бішкеку
Мітингувальники повністю взяли під власний контроль площу "Ала-Тоо". Також вони змогли оточити будівлю Жогорку Кенеш – парламенту Киргизької республіки.
Учасники акцій розповідають, що поки там все спокійно. Натомість протистояння з силовиками відбуваються за рогом поряд з киргизьким "Білим домом" – будівлею офісу місцевого президента.
Внаслідок сутичок є постраждалі з обох боків. Протестувальники забирають поранених колег на власних авто й вивозять їх з центральної частини міста.
Центр Бішкеку під час масових протестів: дивіться відео
Чому в Киргизстані спалахнули протести
- Усе через результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня. Здолати прохідний бар'єр у парламент змогли лише 4 політичні сили, з яких 3 – пов'язані з владою.
- Єдина опозиційна політсила "Бутун Киргизстан" хоча й пройшла в парламент, але отримає там мінімальну присутність, залишившись у відчутній меншості.
- Люди не згодні з таким розкладом і вийшли на масові протести, заявляючи про фальсифікації результатів виборів і використання адміністративного ресурсу з боку влади.