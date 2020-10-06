У столиці Киргзистану Бішкеку тривають масові протести через невизнання результатів парламентських виборів. Влада 5 жовтня вирішила застосувати спецтехніку, щоб розігнати демонстрантів, але все пішло не так, як планувалося.

Про перебіг подій під час масових акцій протесту в Киргизстані розповідають телеграм-канал NEXTA live і видання "Радио Азаттык".

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Спершу киргизькі силовики спробували спрямувати військову вантажівку в натовп протестувальників. Втім у відповідь полетіли пляшки з запальною сумішшю, схожою на коктейлі Молотова. Як наслідок, техніка змушена була повернутися назад.

Ще більш провальною була спроба використати проти протестувальників пожежні автомобілі з водометами. Все обернулося тим, що самі протестувальники захопили одну з пожежних автівок.

Та й це ще не все. Протестувальники вирішили скористатися таким "подарунком" і використали його проти силовиків. Вони пішли в наступ на останніх, прикриваючись водометом.

Що зараз відбувається в Бішкеку

Мітингувальники повністю взяли під власний контроль площу "Ала-Тоо". Також вони змогли оточити будівлю Жогорку Кенеш – парламенту Киргизької республіки.

Учасники акцій розповідають, що поки там все спокійно. Натомість протистояння з силовиками відбуваються за рогом поряд з киргизьким "Білим домом" – будівлею офісу місцевого президента.

Внаслідок сутичок є постраждалі з обох боків. Протестувальники забирають поранених колег на власних авто й вивозять їх з центральної частини міста.

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