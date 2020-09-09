Президенту Перу надіслали лист з підписом кров'ю: причина, відео
Президент Перу Мартін Віскарра напередодні отримав лист з підписом кров'ю. Таке послання йому передав мер одного з міст країни Артуро Фернандес.
У такий спосіб міський голова Моче хотів привернути увагу глави держави до проблем із забезпеченням медиків під час пандемії COVID-19, повідомляє AP.
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Фернандес також опублікував відео, на якому робить відбиток своєї закривавленої руки на папері. При цьому, політик запевнив, що "представляє сотні і тисячі людей у Перу".
Він розкритикував уряд за гроші, витрачені на рекламу заходів соціального дистанціювання, а також за введені обмежувальні правила та недостатнє фінансування для медичних товарів.
Мер Моче підписує лист президентові Перу / Обережно, відео містить кадри з кров'ю:
Міський голова Моче наголосив, що за 5 місяців карантину жодний з медичних закладів міста не отримав допомоги, обіцяної урядом. Водночас місто потребує найнеобхідніших засобів захисту, а ще апаратів вентиляції легенів.
Раніше Фернандес стверджував, що для лікування коронавірусу можна використовувати діоксид хлору. Його заяви наразі розслідують органи охорони здоров'я Перу.