Президент Перу Мартін Віскарра напередодні отримав лист з підписом кров'ю. Таке послання йому передав мер одного з міст країни Артуро Фернандес.

У такий спосіб міський голова Моче хотів привернути увагу глави держави до проблем із забезпеченням медиків під час пандемії COVID-19, повідомляє AP.

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Фернандес також опублікував відео, на якому робить відбиток своєї закривавленої руки на папері. При цьому, політик запевнив, що "представляє сотні і тисячі людей у Перу".

Він розкритикував уряд за гроші, витрачені на рекламу заходів соціального дистанціювання, а також за введені обмежувальні правила та недостатнє фінансування для медичних товарів.

Мер Моче підписує лист президентові Перу / Обережно, відео містить кадри з кров'ю:

Міський голова Моче наголосив, що за 5 місяців карантину жодний з медичних закладів міста не отримав допомоги, обіцяної урядом. Водночас місто потребує найнеобхідніших засобів захисту, а ще апаратів вентиляції легенів.

Раніше Фернандес стверджував, що для лікування коронавірусу можна використовувати діоксид хлору. Його заяви наразі розслідують органи охорони здоров'я Перу.

Довідка. Станом на 9 вересня в Перу виявлено 691 575 випадків зараження коронавірусу COVID-19. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 29 976 громадян.