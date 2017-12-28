Президент Італії розпустив парламент країни, чим дав старт передвиборчій кампанії
22:22, 28 грудня 174 Читать новость на русском
Нинішній розпуск має технічний характер. Адже депутати не досиділи у своїх кріслах лише кілька місяців. Найімовірніше формально дочасні вибори відбудуться 4 березня.
Про це неофіційно домовилися італійські партії. Згідно з останніми опитуваннями, жодна з партій в Італії не зможе сформувати парламентської більшості.
Найбільшу підтримку, згідно з опитуваннями, має популістська партія "Рух п'яти зірок", на другому місці – керівнича "Демократична партія". Серед лідерів і "Правий альянс", до якого входять партія Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія" та євроскептики з партії "Ліга Півночі".
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Джерело: 24 Канал
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