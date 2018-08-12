14:30
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Президент українського клубу зіграв офіційний матч у віці 52 років

232 Читать новость на русском
Микола Лиховидов (у білій формі) у матчі проти "Енергії" 11 серпня 2018 року
Микола Лиховидов (у білій формі) у матчі проти "Енергії" 11 серпня 2018 року / ФК "Реал Фарма"

Президент клубу "Реал Фарма" Микола Лиховидов вийшов у матчі четвертого туру Другої ліги проти «Енергії». В день матчу 11 серпня футболісту виповнилося 52 роки, шість місяців та 13 днів (він народився 26 січня 1966 року).

При цьому Микола Лиховидов вийшов у старті своєї команди. Однак зіграв лише 25 хвилин, після чого був замінений.

Читайте також: Українець Лунін виграв перший трофей з мадридським "Реалом": фото

Відтак він оновив рекорд, який належав йому ж.

Варто додати, що за "Реал Фарма" виступає син Миколи Лиховидова Андрій, якому 19 років.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Порту" здобуло 24 перемогу у чемпіонаті
11 квітня 2011 , 14:43
Рейтинг WTA: Еліна Світоліна піднялась на 41 позицію
 9 вересня 2013 , 15:15
Бекхем - ціль переманити Роналду
 17 лютого 2014 , 21:56
Сербські фанати славили Путіна і зірвали гру з Албанією. ФОТО
 15 жовтня 2014 , 00:23
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук