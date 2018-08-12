Президент українського клубу зіграв офіційний матч у віці 52 років
Президент клубу "Реал Фарма" Микола Лиховидов вийшов у матчі четвертого туру Другої ліги проти «Енергії». В день матчу 11 серпня футболісту виповнилося 52 роки, шість місяців та 13 днів (він народився 26 січня 1966 року).
При цьому Микола Лиховидов вийшов у старті своєї команди. Однак зіграв лише 25 хвилин, після чого був замінений.
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Відтак він оновив рекорд, який належав йому ж.
Варто додати, що за "Реал Фарма" виступає син Миколи Лиховидова Андрій, якому 19 років.
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Джерело: 24 Канал
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