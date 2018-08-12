Президент українського клубу зіграв офіційний матч у віці 52 років

Президент клубу "Реал Фарма" Микола Лиховидов вийшов у матчі четвертого туру Другої ліги проти «Енергії». В день матчу 11 серпня футболісту виповнилося 52 роки, шість місяців та 13 днів (він народився 26 січня 1966 року).

При цьому Микола Лиховидов вийшов у старті своєї команди. Однак зіграв лише 25 хвилин, після чого був замінений.

Читайте також: Українець Лунін виграв перший трофей з мадридським "Реалом": фото

Відтак він оновив рекорд, який належав йому ж.

Варто додати, що за "Реал Фарма" виступає син Миколи Лиховидова Андрій, якому 19 років.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24