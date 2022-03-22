Вдень багато людей виходять з укриття. Однак ввечері вони знову туди повертаються.

До теми У Вовчанську на Харківщині окупанти спробували замінити владу і перейменували місто балончиком

Волонтери допомагають місту забезпечити людей харчуванням. Часто місто надає продукти волонтерам, а ті готують їжу і привозять до метрополітену.

Допомагають і з-за кордону

Медикаменти та продукти харчування місто отримує за підтримки Офісу Президента. Також допомагають інші міста та колеги з-за кордону.

Ми роздаємо людям теплий одяг, ковдри. Робимо все, щоб люди перебували в умовах, пристосованих для життя,

– сказав Терехов.