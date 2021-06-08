Деталі вибуху на газопроводі

Рятувальники повідомили, що станом на 13:45 спостерігалося зменшення тиску витоку газу. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає.

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ДСНС евакуювала 2 місцевих мешканців з території дачного масиву, проводиться оповіщення населення. Аварійна бригада знеструмила село.

Довідка. Інцидент трапився з транзитним газопроводом, який використовують для потреб України. Наразі газ подаватимуть по обхідному газогону.

В Укртрансгазі зазначили, що о 13:00 перекрили аварійну ділянку, протяжністю 12,8 кілометра. На газопостачання населених пунктів вибух не вплинув.

Подробиці від очевидців

На відео з місця події очевидець розповів, що вибух був дуже сильним, а хвиля від нього знесла людей з ніг. Крім того, постраждав автомобіль – вибух розбив вітрове скло.

Дивіться відео з місця вибуху на газопроводі в Івано-Франківській області: