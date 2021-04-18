Раніше вважалося, що найкращі підробки шиють у Китаї. Однак операція українських силовиків на Одещині повністю розвіює цей міф. Виявляється, справжні майстри фальсифікату є й у нас.

Ще кілька років тому виявити підробку було дуже легко. За якістю товару і правописом.

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Тепер сучасне обладнання дозволяє скопіювати будь-яку річ дуже майстерно. А її ціна майже не відрізняється від оригіналу. Тож гасло "якісне дешевим не буває" – сьогодні вже не актуальне.

Нещодавно у пункті пропуску "Старокозаче" на Одещині затримали автомобіль саме з таким товаром. Нащо йому все те добро, громадянин сусідньої Молдови – зізнався одразу. Каже, планував продати вдома, а от закупив одяг на ринку "7 кілометр".

Викриття підпільного цеху

Та з'ясувалося, що всю цю красу шили не у китайському Гуанчжоу, а майже поряд. Декілька підпільних цехів, які вдалося "накрити" прикордонним оперативникам разом прокуратурою та поліцією, працювали на Одещині.

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Аби потрапити у приміщення, знадобилася силова підтримка спецпризначенців "Дозору".

Що вдалось знайти під час обшуку

Побачене – вразило масштабами. Одяг з емблемами світових брендів тут клепали аж бігом. Під час обшуків правоохоронці знайшли:

величезну кількість товару;

швейне обладнання;

термопреси для нанесення логотипів;

документацію;

і звичайно, тканину для майбутніх "лакшері" штанців.

Наразі встановлюють особи усіх причетних до "елітного" виробництва. Власникам законспірованого "модного дому" загрожує кримінальна відповідальність.

Прикордонники знайшли одяг з емблемами світових брендів / Дивіться фото Держприкордонслужби

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