Відповідну інформацію Держприкордонслужба оприлюднила 2 березня. Це трапилось на сьомий день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Потік українських біженців на кордоні зменшується

Прикордонники розповіли про хабарі, які пропонують чоловіки призовного віку

На кордоні не пропустили десятки чоловіків призивного віку – пропонували хабарі. Майже 40 тисяч гривень, 6,5 тисяч доларів та 1250 євро неправомірної вигоди запропонували прикордонникам Західного регіонального управління минулої доби,

– мовиться у повідомленні.

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