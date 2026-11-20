Те, що сталося після його повернення, – дешева, звіряча помста слабкого тирана за власну ганьбу в Китаї та знищену логістику в Криму. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Шеньчженьська ганьба: від ескалатора до "другої дружини"

Згадайте картинку, яку так ретельно приховувала пропаганда Росії. Трамп і Сі в однакових шарфиках мило тримаються за руки на ескалаторі, демонструючи повне порозуміння. І поруч – самотній Путін, якого китайці принижували буквально на кожному кроці.

Якщо Трампа Сі зустрічав особисто біля трапа, то Путіну підсунули 195-сантиметрового партійного функціонера Цай Ці. Велетня, на дві голови вищого за диктатора, кремлівські оператори панічно вирізали з ефірів, аби приховати жалюгідний вигляд свого "вождя". На вечері Путіна відсадили за окремий стіл, а під час спільного фото поставили біля дружини Сі – у ролі такої собі "другої дружини". Навіть на сходах його засунули на останнє місце за зростом.

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Фінальним акордом став ляпас від прем'єра Канади Марка Карні. Поки Путін запевняв, що санкції не діють, Карні прямо на камери відрізав: "Путін завжди бреше". І порадив диктатору спитати про ці санкції у власних олігархів і хокеїстів, яких вони боляче кусають щодня.

"Ядерні бубонці" та сумний Лавров

Саміт тривав лише півтори години – яка вже там "Ялта 2.0"! Це був порожній фотооп трьох лідерів без жодних рішень. Путін намагався виторгувати гарантії щодо нафти, але про який експорт може йтися, якщо російські НПЗ горять від ударів ЗСУ?

Щойно диктатор спробував заторохтіти ядерними бубонцями, Сі Цзіньпін миттєво вказав йому на Дамоклів меч: за ядерний шантаж Китай обріже ці бубонці без вагань. Підсумком вояжу стало обличчя Лаврова, схожого на сумного коня, який від безсилля зривався на журналістів. Путін повернувся з Шеньчженя порожнім і публічно випоротим тими, кому намагався зазирнути в очі.

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Смертельний удар по Керченській протоці

Справжній напад сказу в Кремлі викликав не лише китайський провал, а й удар по головній скрєпі – Кримському мосту. Диктатор озвірів, бо внаслідок падіння арки судноплавство Керченською протокою паралізоване щонайменше на рік.

Це катастрофа для російської економіки. Азовське море заблоковане. Порти басейну Дону й Волги зупиняються, експорт металів, зерна й добрив з Тамані зірвано. Волго-Донський канал, що зв'язував Каспійське і Чорне моря, відрізаний від зовнішнього світу, що руйнує навіть логістику з Іраном. А постачання окупантів у Криму летить шкереберть – паливо тепер доведеться возити хіба що на надувних качечках чи на банані.

"Міст за міст": агонія загнаного щура

Принижений у Китаї Путін кинувся мститися. Він запустив ракети й реактивні "Шахеди" по Києву, цілячись у столичні мости, атакував Львів і західні області. Знову є загиблі та поранені цивільні.

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Він примітивно просуває формулу "міст за міст", намагаючись удати, ніби це відповідь на "агресію". Але це дешевий цирк. Потрощений Кримський міст – це чітка ознака путінської слабкості, як слушно зазначив Фрідріх Мерц. А спроба відповісти терором – ознака агонії. Ба більше, чергова ракета залетіла до Польщі, бо диктатор нахабно перевіряє межі страху НАТО, поки там сперечаються про п'яту статтю.

Та жодні ракети не зупинять визволення нашої землі. Крим – це Україна, і ми знищимо цей міст до кінця. Слабкий, загнаний диктатор може скільки завгодно битися в істериці, але стратегічно він уже програв усюди – від Шеньчженя до Керченської протоки.