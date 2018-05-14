Притула сповістив про досвід коментування Євробачення

Цього року в Україні Євробачення транслювали одразу два національні телеканали: "Перший" і СТБ, і саме на останньому найпопулярніший пісенний конкурс Європи коментував популярний український шоумен Сергій Притула.

Про вищезазначений досвід написав він на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, марафон у три ефірних вечори , пов'язаних із Євробаченням, став ще однією перегорнутою сторінкою у житті.

"Я вже дуже давно не працював у радіоефірі, а коментар телевізійної картинки має більший стосунок до тієї справи, аніж до роботи ведучим у кадрі. Тож, хвилювання було більше ніж треба. Але життя тим і цікаве, що постійно підкидає нові виклики", – зауважив він.

Також Притула підкреслив, що перший ефір був дещо кострубатим.

"Сценарні листи з таймінгом події, які ми отримували від оргкомітету Євробачення дещо розходились із реальністю у прямому ефірі, та й я "набивав" руку в новій справі. Далі було легше і, суб'єктивно, краще. І ще одне. Це не СТБ блокувало вам сигнал трансляції. Вони ж – не ідіоти відсікати собі ще десь 20-30% телевізійної аудиторії! Блокувала Європейська мовна спілка. Розписувати, чому, дуже довго", – зауважив популярний телеведучий.

Наостанок Притула подякував усім шанувальникам за схвальні коментарі та позитивні відгуки.

Проте, було б гріхом, приписувати всі заслуги виключно собі. Точнісінько так само, як і на "Новому каналі", де я є на вістрі колективу, який денно і вночі працює над фундаментом і "скелетом" програм, які я веду, співпраця з СТБ – це плід праці величезної кількості людей. Боженька звів мене з Наталею Франчук, яка не тільки зробила все, щоб мені було комфортно працювати в ефірі, але ще й дистанційно тримала руку на пульсі перебування всієї команди MELOVIN’а у Лісабоні,

– констатував шоумен.

Нагадаємо, Сергій Притула два роки поспіль був ведучим українського Нацвідбору Євробачення.