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"Приват 24" стане доступним для клієнтів усіх банків

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"Приват 24" стане доступним для клієнтів усіх банків
"Приват 24" стане доступним для клієнтів усіх банків / Фото з відкритих джерел

"Приватбанк" запустив новий сервіс "Приват 24", яким можуть користуватися клієнти будь-яких банків. В компанії назвали новий сервіс "інтернет-банком нового покоління".

Про це повідомляє ain.ua.

Наразі сервіс працює в режимі тестування, але навіть зараз нею можуть скористатися клієнти будь-яких банків. Щоб протестувати версію ви можете перейти за посиланням.

Читайте також: У "Приватбанку" попереджають про нову шахрайську схему: як захиститись клієнтам

Новий сервіс "Приват 24" дає змогу оплачувати послуги, переказувати кошти з карти на карту, поповнювати мобільний комунальні послуги тощо.

При цьому клієнти "Приватбанку" зможуть зайти в свій особистий кабінет. У бета-версії сервісу новий дизайн, але інтерфейс доволі простий.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Приватбанк Банки Інтернет
Джерело: 24 Канал
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