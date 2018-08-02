"Приват 24" стане доступним для клієнтів усіх банків

"Приватбанк" запустив новий сервіс "Приват 24", яким можуть користуватися клієнти будь-яких банків. В компанії назвали новий сервіс "інтернет-банком нового покоління".

Про це повідомляє ain.ua.

Наразі сервіс працює в режимі тестування, але навіть зараз нею можуть скористатися клієнти будь-яких банків. Щоб протестувати версію ви можете перейти за посиланням.

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Новий сервіс "Приват 24" дає змогу оплачувати послуги, переказувати кошти з карти на карту, поповнювати мобільний комунальні послуги тощо.

При цьому клієнти "Приватбанку" зможуть зайти в свій особистий кабінет. У бета-версії сервісу новий дизайн, але інтерфейс доволі простий.

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