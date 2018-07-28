День ангела Володимира: привітання зі святом у прозі та віршах

28 липня святкують День Володимира-Хрестителя та вітають з Днем ангела всіх Володимирів. Якщо у вас в сім'ї, серед знайомих або колег є чоловіки с цим ім'ям, то обов'язково привітайте їх з Днем ангела!

В цей день – 28 липня – в Україні святкують не лише День Володимира, а й Хрещення Київської Русі, яке й відбулося завдяки князю. За його наказом було збудовано багато храмів, а люди поступово прийняли християнську віру як свою рідну.

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Цього дня іменини відзначають чоловіки з ім'ям Володимир. Ми підготували щирі привітання з Днем ангела у розі та віршах!

Привітання з Днем ангела Володимира у прозі

Дорогий Володимире! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою, допомагає, оберігає від неприємностей, відводить смутку і біди, надихає на добрі справи і вчинки, окрилює, допомагає виявляти високі почуття і чесноти.

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В день ангела Володимира хочемо побажати тобі його захисту і любові. Щоб ти завжди відчував його присутність і допомогу. Нехай вказує тобі вірний шлях і відводить від тебе неприємності. Нехай він захистить твоє життя від злих, заздрісних людей. І молиться за твоє благополуччя перед Господом.



З іменинами: привітання з Днем ангела Володимира у прозі

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Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчував поруч дихання твого ангела.

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Бажаю тобі, Володимире, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

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Дорогий Володю, з другим днем народження! Ми захоплюємося твоїми успіхами, любимо за поступливий і життєлюбний характер. Нехай кожна мить наближає до мрій і амбітним цілей. Бажаємо, щоб частіше на життєвій дорозі зустрічалися світлі мудрі люди – такі як ти!

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Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам'ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!



Привітання з Днем ангела Володимира українською мовою

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В цей день ти святкуєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго і вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!

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Вітаємо тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості, і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою буде радіти.

Привітання з Днем ангела Володимира у віршах

Бажаю казкових шляхів,

Незабутніх миттєвостей,

Завжди відмінних новин,

Удачі щедрих подихів.

Нехай, Володимире, день за днем

Доля подарунками балує,

Успіх чергує під вікном,

І щастя трепетно цілує!

***

Нехай світ зміниться сьогодні,

І стане абсолютно новим,

Хай сонце радісно сміється,

І ти будеш щасливим, Володю.

Дорогу життя освітлює,

Нехай радість яскравими променями,

Щоб ти до удачі наближався,

Великими твердими кроками.

Щоб ти досяг вершин успіху,

Ідучи з тердою надією,

Та завжди прагнув ще вище,

У політ за новою мрією!

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Красиві привітання з Днем ангела Володимира

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Володимир – ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!



Щирі привітання з Днем ангела Володимира у віршах

***

Кохай, живи і щастя май,

Здоров'я повний човен,

Від друзів посмішки тримай,

Що зичать всього-всього!

У день Ангела ти свій

На роки май завдання:

Володя, ти побільше мрій,

Хай збудуться бажання!

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***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Володя, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Твоє ім’я Володимир – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Твоє ім’я Володимир, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о Володимир, ти моє дитя!



З Днем ангела Володимира: красиві віршовані привітання

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки і пиріг –

Все Володя, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

Редакція 24 каналу приєднується до привітань! Зі святом!