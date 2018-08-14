Медовий Спас – щирі привітання зі святом Маковія у прозі та віршах

Медовий Спас (або Маковія) припадає на 14 серпня, у 2018 році це вівторок. Вважається, що Медовий Спас – це кінець літа, а також в цей день починається Успенський тиждень. Не варто забувати ділитися радістю від цього дня з людьми, які вас оточують!

В нашому матеріалі ви знайдете красиві привітання у прозі та віршах з Медовим Спасом (Маковієм). Зберігайте собі та не забувайте ділитись ними з близькими та рідними!

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Окрім привітань, на Маковія прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом і маком. В цей день освячують воду в криницях і водоймах. А віряни йдуть до церкви, щоб освятити букет з польових квітів з маком.

Привітання з Медовим Спасом

Привітання з Маковієм у прозі

Ось і прийшов день Медового Спасу! Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому ні однієї ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов, і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!

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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Нехай буде Ваше життя зі смаком найкращих сортів янтарного меду та присмаком макового пирога! Гуркіт дзвону принесе Вас для благодать і нові події! Медової погоди Вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

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Красиві привітання з Медовим Спасом українською мовою

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Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і дари в цей день.

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Проводжаємо літо, Медовий Спас прийшов! Хай буде ваше життя зі смаком кращих сортів янтарного меду і присмаком макового пирога! Луна дзвону оновить Вас для благодаті і нових подій! Медової погоди вашому дому! Квіткової та солодкої любові!

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Медовий Спас обов’язково принесе вам щастя, взаєморозуміння, гармонію, єдність. Нехай життя буде з медовим присмаком, а ангели завжди оберігають від біди!

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Пречисте свято Медового Спаса і Маковія з запашними пиріжками і медовою вощиною ступає на поріг. Нехай Господня благодать цього гарного православного свята принесе добро, любов і щирість у кожну родину. Нехай маковими зернами у домівках проростає достаток і Янгол білокрилий Прощення торкнеться пір’ячком Божої любові кожного серця. Хай буде благодатним для вас Щедрий Медовий Спас і Маковій!

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Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом Господнім! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом, подарує вашому дому спокій і затишок!



Привітання з Маковеєм у прозі

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Медовий Спас ступає у кожні відчинені двері. Він вривається в серце лункими церковними дзвонами. Він пахне запашним акацієвим медом і розквітає суцвіттями ласкавого зіллячка. Впустіть його в дім разом з Господньою благодаттю і нехай Маковіївські пухкі пиріжечки зберуть родину за столом, нехай у кожній оселі спасівськими чорнобривцями засяє щастя. Нехай медово золотиться дароване Господом добро. Благодаті, світла і достатку вашому дому у радісний день величного Медового Спаса і Маковія!

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Вітаємо вас з Медовим Спасом! З божественним сонячним святом! Нехай цей день зробить ваше життя ще кращим і принесе багато позитивних моментів!

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Привітання з Медовим Спасом у віршах

Перший Спас Медовий –

Будьте всі здорові!

Зберемо врожай багатий,

Бджілка нас вітає з святом!

Пригощайтесь медом, люди!

Спас медовий кличе всіх!

Хай життя солодким буде,

І здоровим буде рік!

***

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!



Віршовані привітання з Медовим Спасом українською

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Медовий ранок і спас настає,

Маком і медом усіх пригощає.

Нехай же медовими стануть дні

І не порожніють у Вас гаманці.

Нехай Маковей Вам дарує здоров'ям,

І щедрість рідних Вам станемо підмогою.

Хай життєвий шлях завжди буде гладким,

Так пригощайте ж нас медиком солодким.

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З Медовим Спасом я вітаю всіх!

І шлю молитви в благодатне небо.

Від зла і горя, Господи, спаси!

Скуштуйте хліба з ароматним медом!

Хай ангел відведе нас від біди,

Життя хай буде з присмаком медовим,

З Медовим Спасом я вітаю всіх!

Смакуйте мед і будьте всі здорові!

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З Першим Спасом вітаю

Нині від душі тебе.

Відчути бажаю святість

Цього великого дня.

Нехай Господь береже від горя,

Бід, зневіри та образ.

Віра буде нехай лише сильною,

Непорушною, як топаз.

Ніколи не падай духом,

Не тужи, не забувай.

Попроси у Бога сили,

Йому серце відкривай.



Красиві та щирі привітання з Медовим Спасом у віршах

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В церкві людно, Спас сьогодні,

Серпневий мед поспів!

Літо тане з кожним днем,

Ось й врожай дозрів!

З Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, Світла і Сонця,

Хай нам забудеться слово "війна".

Редакція 24 каналу приєднується до привітань зі святом Медового Спаса!