Яблучний Спас – щирі привітання зі святом у прозі та віршах
Яблучний Спас святкують 19 серпня, це свято ще називають Преображенням Господнім. У це свято прийнято святити яблука, пригощати ними друзів та близьких, а також вітати один одного з Яблучним Спасом.
За народними прикметами, Яблучний Спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після Спаса стають набагато холоднішими. Від цього дня вже можуть починатися приморозки, а тому й кажуть: "Прийшов Спас, держи рукавиці про запас!".
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В нашому матеріалі ви знайдете красиві привітання у прозі та віршах з Яблучним (або Другим) Спасом. Зберігайте собі та не забувайте ділитись ними з близькими та рідними!
Привітання з Яблучним Спасом
Привітання з Яблучним Спасом у прозі
З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад у сім’ї, хай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять у ваш дім.
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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
Красиві привітання з Яблучним Спасом у прозі
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З світлим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їх помисли. Возрадуйся і насолоджуйся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає твоє заповітне бажання.
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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, але й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці й яблука з райського саду. Зі Спасом нас всіх!
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Вітаємо всіх християн з одним із найважливіших днів у році. Сьогодні один з Спасів – Яблучний, відомий так само як Преображення Господнє. Нехай же цей день, який знаменує собою радісну подія буде радісним для кожного з нас і тільки зміцнить нас у своїй вірі.
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Вітаю вас з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом! Бажаю, щоб у вашому житті Господь займав найголовніше і найпочесніше місце, щоб у ваших серцях яскраво горів вогонь любові і милосердя! Нехай ваші очі не втомлюються вивчати Слово Боже, серце співчуває хворим і сиротам, руки не втомлюються допомагати нужденним, а любові вистачає на весь світ, який створив і зберігає наш великий Творець – Ісус Христос.
Вітання з Яблучним Спасом українською мовою
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Вітаю з Яблучним Спасом і всім серцем бажаю медового смаку щастя у житті, соковитих і смачних яблук у кошику, звільнення душі від усього сумного і недоброго. Нехай цей день наповнить тебе силами і здоров’ям, нехай Господь пошле тобі всіх благ і чистих надій.
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Вітаю з Яблучним Спасом і побажати хочу щедрих дарів природи і багатого врожаю, великої радості душі і доброї надії в серці, щирого щастя і вірного благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.
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Привітання з Яблучним Спасом у віршах
Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
Щирі привітання з Яблучним Спасом у віршах
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У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була Зима!
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Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працею,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!
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Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас -
На порозі осінь.
Віршовані привітання з Яблучним Спасом
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Скоро, скоро впаде з гілки
Яблуко велике!
І повалить весь народ
Бога славити всією душею!
За посильні труди,
Що з молитвою не розлучилися,
За квітучі сади,
Що плодами увінчалися!
– Не залиш нас, Боже наш
Ні в морози, ні в заметілі
Щоб не тільки засіки,
Але й душі не порожніли!
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Урожай свій з ранку освятити не забудь.
В цей день милосердним і радісним будь.
Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,
Відразу стане тоді на душі веселіше!
Красиві привітання з Яблучним Спасом
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Яблучний Спас швидким кроком йде,
Радість і щастя він вам принесе.
В будинку подарує бажаний затишок,
Щирої любові – яскравий салют!
Стабільний достаток, велику удачу
І від усіх бід обов'язково сховає!